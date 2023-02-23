Стало известно, когда Кевин Дюрант может дебютировать за «Финикс Санз»

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант может дебютировать за команду в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Милуоки Бакс» или же во встрече с «Шарлотт Хорнетс», которые состоятся 26 февраля и 2 марта соответственно. Об этом рассказал известный инсайдер Брайан Уиндхорст в эфире NBA на ESPN. Напомним, сейчас Кевин восстанавливается после повреждения колена.

Сегодня, 23 февраля, Дюрант должен провести полноценную тренировку с «Финиксом», но, как считает Уиндхорст, едва ли стоит ожидать его появления в матче с «Оклахома-Сити Тандер» в пятницу.

Дюрант был обменен из «Бруклин Нетс» в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас».

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