Джонсон назвал игрока, способного оказать такое же влияние на НБА, как Леброн

Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон поделился мыслями о претенденте на первый номер драфта НБА — 2023 Викторе Вембаньяме.

«Он может повлиять на игру самыми разными способами, и, кто бы его ни заполучил, этот парень навсегда изменит франшизу, в которой окажется. Шумиха вокруг него оправданна. Вероятно, он окажет такое же влияние, какое оказал Леброн, когда впервые пришёл в лигу. Этот молодой человек особенный.

Я познакомился с его родителями во Франции. И теперь понимаю, почему он такой особенный, как на площадке, так и за её пределами. Его родители очень вовлечены в это всё. Они хорошие люди. Его мама играла в баскетбол. Не знаю, видели ли мы когда-нибудь кого-то обладающего таким же талантом», — приводит слова Джонсона USA TODAY FTW.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: