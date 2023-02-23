Гилберт Аренас назвал чемпиона НБА, который не смог бы играть в сегодняшней лиге
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Бывший игрок НБА Гилберт Аренас высказался о неуместности сравнения различных периодов в истории баскетбола.
«80-е годы не могут конкурировать с 90-ми, 2000-ми и нынешним периодом. Это бессмысленный спор. Билл Лэймбир не смог бы сегодня играть в баскетбол. Его защита сегодня бы не работала», — сказал Аренас в подкасте No Chill with Gilbert Arenas.
Билл Лэймбир выступал в 80-е и 90-е годы. Завершил карьеру он в 1994-м. За время карьеры он два раза становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, четыре раза принимал участие в Матче всех звёзд НБА. Сейчас Лэймбир занимается тренерской деятельностью.
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