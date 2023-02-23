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Владимир Гомельский высказал отношение к 21-летнему игроку ЦСКА Руженцеву

Владимир Гомельский высказал отношение к 21-летнему игроку ЦСКА Руженцеву
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Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу приглашения 21-летнего баскетболиста ЦСКА Самсона Руженцева на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ.

«Самсон – очень перспективный и очень одарённый, физически лёгкий форвард. Он обладает стабильным дальним броском. Думаю, что его приглашение является определённым кредитом, с одной стороны, и предлогом для повышения личной мотивации, с другой», — написал Гомельский.

Напомним, на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ Руженцев стал победителем конкурса по броскам сверху. В финальном этапе он оказался сильнее Маркелла Джонсона («Астана»). В конкурсе также принимали участие Зак Смит («Минск») и Никита Ремизов (МБА).

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