Аллен: мне сказали, что Кевин Лав вышел за молоком и сигаретами, но он так и не вернулся
Поделиться
Баскетболист «Кливленд Кавальерс» Джарретт Аллен высказался о том, знал ли он о требовании выкупа контракта Кевина Лава.
«Мне сказали, что он вышел за молоком и сигаретами, но он так и не вернулся», — приводит слова Аллена журналист Крис Федор в своих социальных сетях.
Напомним, Лав после выкупа контракта у «Кливленда» перешёл в «Майами Хит».
В нынешнем сезоне чемпион НБА 2016 года принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, делая 6,8 подбора и 1,9 передачи при реализации бросков 38,9%, 35,4% которых – трёхочковые.
Лав выбыл из ротации клуба из Огайо, так как, по мнению тренерского штаба, баскетболист плохо обороняется против маленьких игроков при изоляции и после розыгрышей пик-н-роллов.
Новость по темеКевин Лав: решение о переходе в «Майами» далось мне очень просто
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
21:40
-
21:38
-
20:26
-
19:48
-
19:25
-
19:09
-
18:58
-
17:44
-
16:49
-
15:47
-
15:02
-
14:06
-
13:30
-
13:08
-
12:25
-
12:03
-
11:40
-
10:35
-
10:20
-
09:58
-
09:22
-
08:05
-
06:34
-
06:11
-
05:39
-
00:52
-
00:45
- 22 февраля 2023
-
23:52
-
22:58
-
22:52
-
22:44
-
21:29
-
20:59
-
19:43
-
19:24
Партнерский контент