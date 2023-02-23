Аллен: мне сказали, что Кевин Лав вышел за молоком и сигаретами, но он так и не вернулся

Баскетболист «Кливленд Кавальерс» Джарретт Аллен высказался о том, знал ли он о требовании выкупа контракта Кевина Лава.

«Мне сказали, что он вышел за молоком и сигаретами, но он так и не вернулся», — приводит слова Аллена журналист Крис Федор в своих социальных сетях.

Напомним, Лав после выкупа контракта у «Кливленда» перешёл в «Майами Хит».

В нынешнем сезоне чемпион НБА 2016 года принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, делая 6,8 подбора и 1,9 передачи при реализации бросков 38,9%, 35,4% которых – трёхочковые.

Лав выбыл из ротации клуба из Огайо, так как, по мнению тренерского штаба, баскетболист плохо обороняется против маленьких игроков при изоляции и после розыгрышей пик-н-роллов.