Форвард сборной России рассказал, что не получилось в матче с ФМП
Поделиться
Форвард сборной России Илья Платонов высказался по поводу товарищеского матча с баскетбольным клубом ФМП. Встреча состоялась в Белграде (Сербия) и завершилась победой гостей со счётом 85:75.
«Соперник у нас сегодня был очень серьёзный. По-моему, ФМП занимает пятое место в Адриатической лиге. Это очень агрессивная команда, и нам было непросто.
Что не получилось у сборной России? Многое. Всё-таки первый раз играем вместе друг с другом. Самое главное – слишком большое количество потерь. И за это надо отдать должное соперникам. Они действовали агрессивно, а мы оказались к этому не готовы. Убери хотя бы 5 из этих 22 потерь, и разница в счёте была бы больше», — приводит слова Платонова официальный сайт РФБ.
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
00:34
-
00:22
- 23 февраля 2023
-
23:52
-
23:52
-
23:50
-
21:40
-
21:38
-
20:26
-
19:48
-
19:25
-
19:09
-
18:58
-
17:44
-
16:49
-
15:47
-
15:02
-
14:06
-
13:30
-
13:08
-
12:25
-
12:03
-
11:40
-
10:35
-
10:20
-
09:58
-
09:22
-
08:05
-
06:34
-
06:11
-
05:39
-
00:52
-
00:45
- 22 февраля 2023
-
23:52
-
22:58
-
22:52
Партнерский контент