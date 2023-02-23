Форвард сборной России рассказал, что не получилось в матче с ФМП

Форвард сборной России Илья Платонов высказался по поводу товарищеского матча с баскетбольным клубом ФМП. Встреча состоялась в Белграде (Сербия) и завершилась победой гостей со счётом 85:75.

«Соперник у нас сегодня был очень серьёзный. По-моему, ФМП занимает пятое место в Адриатической лиге. Это очень агрессивная команда, и нам было непросто.

Что не получилось у сборной России? Многое. Всё-таки первый раз играем вместе друг с другом. Самое главное – слишком большое количество потерь. И за это надо отдать должное соперникам. Они действовали агрессивно, а мы оказались к этому не готовы. Убери хотя бы 5 из этих 22 потерь, и разница в счёте была бы больше», — приводит слова Платонова официальный сайт РФБ.