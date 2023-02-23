Лукич прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с ФМП

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал победу своих подопечных в товарищеском матче с сербским клубом ФМП (85:75).

«Этот матч отличался от игры с «Мегой»? Это нормально. Другой соперник, который очень агрессивно играл в защите — на мяче, на первом пасе. В команде хорошая коммуникация. Для меня было очень интересно, но больше 20 потерь — это, конечно, перебор. Мы оказались не готовы к такой игре и увидели, что такая защита может оказаться для нас большой проблемой.

Отсутствие смены стартовой пятёрки? Это неважно. Зато я опять постарался распределить игровое время между всеми игроками. Жалко только, что Лопатин не сыграл — получил незначительную травму.

Причина большого числа фолов? Есть разные моменты. Иногда неплохо заканчивать игру так — маленькой пятёркой. Мы посмотрели, что нужно делать в такой момент, как правильно читать ситуацию, как решать возникшие проблемы.

Счёт точно не важен. Мне были куда важнее детали. Можно было оценить, как игроки среагировали на агрессивную защиту. Это основа современного баскетбола. И я увидел, на кого и в какой степени можно рассчитывать в будущем», — приводит слова Лукича пресс-служба РФБ.