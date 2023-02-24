Владислав Емченко: в сборной России сложилась отличная внутрикомандная химия
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Защитник сборной России Владислав Емченко высказался по поводу матча с сербской командой ФМП (85:75).
«В этой команде собраны очень агрессивные, амбициозные игроки. В начале матча у нас вообще не было простых бросков — соперники не давали их сделать, пресекая любые попытки найти свободного партнера.
Как оценю две игры сборной России в Сербии? Положительно. Это большой плюс для нашей экспериментальной сборной, которая была составлена из молодых игроков. Как отметил Зоран, у нас сложилась отличная внутрикомандная химия. Все ребята дружны, постоянно общаются друг с другом. Дальше все приложится. А баскетбол Зоран нам поставит», — приводит слова Платонова пресс-служба РФБ.
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