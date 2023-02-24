Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

43 очка и 10 подборов Маркканена позволили «Юте» одолеть «Оклахому» в овертайме

43 очка и 10 подборов Маркканена позволили «Юте» одолеть «Оклахому» в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:119.

Самым результативным игроком у «Юты» стал финн Лаури Маркканен, оформивший дабл-дабл: 43 очка, десять подборов и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Джордан Кларксон, который набрал 24 очка, сделал четыре подбора и шесть передач. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 39 очков, восемь подборов и семь передач. Также стоит отметить австралийского защитника Джоша Гидди, который заработал дабл-дабл: 18 очков, 11 подборов и три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2023, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
120 : 119
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Маркканен - 43, Кларксон - 24, Агбаджи - 12, Олиник - 12, Данн - 11, Хортон-Такер - 9, Кесслер - 7, Фонтеккио - 2, Азубуике, Гэй, Джексон, Джонс, Джузэнг, Поттер, Секстон, Тоскано-Андерсон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 39, Гидди - 18, Уильямс - 16, Дорт - 11, Уильямс - 11, Уильямс - 9, Манн - 6, Джо - 5, Робинсон-Эрл - 2, Шарич - 2, Дженг, Оморуи, Покушевски, Сарр, Уиггинс, Уотерс III, Холмгрен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023