43 очка и 10 подборов Маркканена позволили «Юте» одолеть «Оклахому» в овертайме

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:119.

Самым результативным игроком у «Юты» стал финн Лаури Маркканен, оформивший дабл-дабл: 43 очка, десять подборов и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Джордан Кларксон, который набрал 24 очка, сделал четыре подбора и шесть передач. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 39 очков, восемь подборов и семь передач. Также стоит отметить австралийского защитника Джоша Гидди, который заработал дабл-дабл: 18 очков, 11 подборов и три передачи.