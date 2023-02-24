Эксперт — о «Голден Стэйт»: есть вероятность, что не все из этих парней вернутся

Клубный обозреватель «Голден Стэйт Уорриорз» и известный эксперт Монте Пул сравнил текущую ситуацию калифорнийского клуба с известным сериалом про последний сезон «Чикаго Буллз» (1997/1998) «Последний танец».
«В «Уорриорз» есть опасения, что это их своего рода «Последний танец». Существует вероятность, что не все из этих парней вернутся в следующем сезоне. Если Майерс (генменеджер. – Прим. «Чемпионата») уйдёт, то Стив Керр (главный тренер. – Прим. «Чемпионата») будет подавлен, а Стефен полностью разочарован. Вот почему на Джо (владелец клуба. – Прим. «Чемпионата») оказывается такое давление», – заявил Пул в эфире 95.7 The Game.
«Голден Стэйт Уорриорз» занимает 10-е место в Западной конференции с 29 победами при 30 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Хьюстон Рокетс» на своей площадке 25 февраля (6:00 мск).
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