Дабл-дабл Энтони Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:111.
Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский защитник Малик Бисли, заработавший 25 очков, три подбора и одну передачу. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который заработал дабл-дабл: 12 очков, 12 подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Клэй Томпсон. На его счету 22 очка, два подбора, но нет ни одной передачи. Также стоит отметить американского защитника Тая Джерома, который набрал 20 очков, два подбора и три передачи.
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2023, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 111
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Бисли - 25, Ривз - 17, Хатимура - 14, Джеймс - 13, Шрёдер - 13, Дэвис - 12, Бамба - 10, Уокер - 10, Вандербилт - 4, Браун - 3, Расселл - 2, Рид - 1, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Суидер
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 22, Джером - 20, Пул - 16, Болдуин Мл. - 11, Куминга - 10, Луни - 10, Муди - 8, Грин - 6, Дивинченцо - 5, Грин - 3, Игуодала, Карри, Лэмб, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
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