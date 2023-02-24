Результаты всех матчей НБА 24 февраля, турнирная таблица

24 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Кливленд Кавальерс» – «Денвер Наггетс» – 109:115

«Орландо Мэджик» – «Детройт Пистонс» – 108:106

«Индиана Пэйсерс» – «Бостон Селтикс» – 138:142 ОТ

«Филадельфия Сиксерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 110:105

«Торонто Рэпторс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 115:110

«Даллас Маверикс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 142:116

«Юта Джаз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 120:119 ОТ

«Сакраменто Кингз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 133:116

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 124:111

В последнем матче самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский защитник Малик Бисли, набравший 25 очков, сделавший три подбора и одну передачу. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который оформил дабл-дабл: 12 очков, 12 подборов и одна передача. Самым результативным у гостей стал американский защитник Клэй Томпсон. На его счету 22 очка, два подбора, но нет ни одной передачи. Также стоит отметить американского защитника Тая Джерома, который набрал 20 очков, сделал два подбора и три передачи.