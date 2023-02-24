«Безумие». Деандре Эйтон рассказал о первой тренировке с Кевином Дюрантом

Центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон прокомментировал первую совместную тренировку с новобранцем аризонской команды Кевином Дюрантом.
«Когда выходишь с Кей-Ди в одинаковых футболках на площадку, вместе бросаете и тренируетесь – это круто. Ещё страшнее наблюдать одновременно за Дюрантом и Девином [Букером]. Это безумие какое-то», – приводит слова Эйтона издание AZ Central.
В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист принял участие в 51 матче, набирая в среднем 18,7 очка, делая 10,1 подбора и две передачи при общем проценте реализации бросков с игры 59,3, трёхочковых – 30,4.
«Финикс Санз» занимает пятое место в Западной конференции с 32 победами при 28 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 25 февраля (6:00 мск).
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