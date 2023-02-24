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Малик Бизли — после матча с «Голден Стэйт»: цель «Лейкерс» — чемпионство

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Малик Бизли после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (124:111) рассказал о целях лос-анджелесского коллектива.

«Наша цель – чемпионство. Мы всей командой работаем над этим – нам просто нужно выйти в плей-офф. Мы стремимся занять пятое или четвёртое место в конференции», – заявил Бизли в послематчевом интервью.

В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 13,5 очка, 3,5 подбора и 1,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 39,9, трёхочковых – 36,3.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 28 победами при 32 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Даллас Маверикс» на выезде 26 февраля (23:30 мск).