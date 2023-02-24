Бэйлесс дал прогноз на выступление «Лейкерс» в оставшейся части регулярного чемпионата

Известный эксперт Скип Бэйлесс поделился мыслями о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в концовке сезона.

«Лейкерс» стали на 30 процентов лучше без Уэстбрука и с новыми игроками. Они закончат сезон со счётом 17-6 и поднимутся выше плей-ина. Я не удивлюсь, если именно они сыграют с «Финиксом» в финале Западной конференции», — написал Скип Бэйлесс в своих социальных сетях.

Напомним, перед дедлайном «Юта» получила права на 34-летнего баскетболиста Расселла Уэстбрука от «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 28 победами при 32 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Даллас Маверикс» на выезде 26 февраля (23:30 мск).