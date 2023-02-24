Воспитанник «Автодора» пополнил состав МБА

Пресс-служба московской МБА сообщила о переходе в команду форварда Андрея Печкина. Ранее Печкин выступал в составе саратовского «Автодора».

Печкин всю профессиональную карьеру провёл в «Автодоре». В нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах Единой молодёжной лиги ВТБ. В активе Андрея в среднем 12,7 очка, 6,3 подбора и 1,1 передачи. Кроме того, форвард сыграл в семи матчах Единой лиги ВТБ, где в среднем набирал 1,7 очка и 0,6 подбора за шесть минут на паркете.

Напомним, московская МБА по итогам первого этапа регулярного чемпионата обеспечила себе место в плей-офф. В настоящий момент столичная команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице регулярного чемпионата. «Автодор» находится на грани выхода в плей-офф — саратовчане находятся на третьем месте в группе В, откуда две команды выходят в плей-офф.