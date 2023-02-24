Воспитанник «Автодора» пополнил состав МБА

Пресс-служба московской МБА сообщила о переходе в команду форварда Андрея Печкина. Ранее Печкин выступал в составе саратовского «Автодора».
Печкин всю профессиональную карьеру провёл в «Автодоре». В нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах Единой молодёжной лиги ВТБ. В активе Андрея в среднем 12,7 очка, 6,3 подбора и 1,1 передачи. Кроме того, форвард сыграл в семи матчах Единой лиги ВТБ, где в среднем набирал 1,7 очка и 0,6 подбора за шесть минут на паркете.
Напомним, московская МБА по итогам первого этапа регулярного чемпионата обеспечила себе место в плей-офф. В настоящий момент столичная команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице регулярного чемпионата. «Автодор» находится на грани выхода в плей-офф — саратовчане находятся на третьем месте в группе В, откуда две команды выходят в плей-офф.
- 24 февраля 2023
-
18:55
-
18:46
-
17:51
-
17:26
-
16:54
-
16:40
-
15:29
-
14:30
-
14:21
-
13:26
-
13:17
-
13:11
-
12:38
-
12:12
-
11:49
-
11:35
-
11:05
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:55
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
07:52
-
07:29
-
06:13
-
00:34
-
00:22
- 23 февраля 2023
-
23:52
-
23:52
-
23:50
-
21:40
-
21:38