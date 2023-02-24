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Эксперт: Бронни Джеймс — игрок уровня Джру Холидэя в лучшем случае

Эксперт: Бронни Джеймс — игрок уровня Джру Холидэя в лучшем случае
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Драфт-аналитик и эксперт Джонатан Гивони оценил потенциал сына звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни Джеймса.

«У него очень посредственный класс старшей школы, но Бронни прогрессирует с такой скоростью, которую я не видел ни у кого. Я слежу за ним с тех пор, как он стал первокурсником в старшей школе, и каждый раз он становится немного больше, сильнее, владение мячом лучше, бросок тоже лучше. Он потрясающий партнёр по команде.

На мой взгляд, речь идёт не о будущем участнике Матча всех звёзд, как его отец. Это будет игрок уровня Де’Энтони Мелтона, Маркуса Смарта или Джру Холидэя в лучшем случае. Это будет феноменальный ролевой игрок, который влияет на команду», — написал эксперт на своей странице в социальных сетях.

Ожидается, что Бронни Джеймс выставит свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году.

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