Эксперт: Бронни Джеймс — игрок уровня Джру Холидэя в лучшем случае

Драфт-аналитик и эксперт Джонатан Гивони оценил потенциал сына звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни Джеймса.
«У него очень посредственный класс старшей школы, но Бронни прогрессирует с такой скоростью, которую я не видел ни у кого. Я слежу за ним с тех пор, как он стал первокурсником в старшей школе, и каждый раз он становится немного больше, сильнее, владение мячом лучше, бросок тоже лучше. Он потрясающий партнёр по команде.
На мой взгляд, речь идёт не о будущем участнике Матча всех звёзд, как его отец. Это будет игрок уровня Де’Энтони Мелтона, Маркуса Смарта или Джру Холидэя в лучшем случае. Это будет феноменальный ролевой игрок, который влияет на команду», — написал эксперт на своей странице в социальных сетях.
Ожидается, что Бронни Джеймс выставит свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году.
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