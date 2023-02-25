Четырёхкратный чемпион НБА: лига не позволяла женщинам приближаться к Джордану
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Джон Салли рассказал, что лига по-особому относилась к Майклу Джордану и даже не позволяла женщинам приближаться к нему в ночных клубах.
«Думаете, они позволяли кому-то приближаться к Майклу Джордану? Да вы спятили. Слушайте, я ездил в туры с такими звёздами, как Майкл Джексон, Элвис Пресли и Beatles. Настоящие туры, там никого не подпускают, потому что никто не должен приближаться к мессии. Майкл Джордан был важнее для самой НБА, чем для «Чикаго», так что вокруг него не было никого, даже женщин», — рассказал Салли в подкасте Pierre’s Panic Room.
Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА, он также 14 раз принимал участие в Матче всех звёзд и дважды становился олимпийским чемпионом.
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