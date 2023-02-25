Результаты всех матчей Евролиги 24 февраля, турнирная таблица

Немецкая «Альба» одержала победу в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с сербской «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 87:72. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 24 очка. В составе «Црвены Звезды» 14 очков набрал Филип Петрушев.

Ещё в одном матче игрового дня турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) на стадионе «Астробаль» и завершилась победой гостей паркета со счётом 90:89. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 20 очков. В составе АСВЕЛа 20 очков набрал Нандо де Коло.

В другом матче игрового дня итальянский «Виртус» оказался сильнее испанской «Басконии». Встреча прошла в Болонье (Италия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 88:83. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Милош Теодосич, набравший 17 очков. В составе гостей 25 баллов набрал Рокас Гедрайтис.

Ещё одном матче дня греческий «Олимпиакос» обыграл испанскую «Валенсию». Встреча прошла в Валенсии (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 92:85. В составе победителей отличился Клемен Препелич, набравший 21 очко. У «Валенсии» 22 очка набрал Костас Папаниколау.

В заключительном матче игрового дня испанская «Барселона» одержала победу над «Монако». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томаш Саторански, набравший 15 очков. В составе «Монако» 14 очков набрал Майк Джеймс.