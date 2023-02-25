Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей Евролиги 24 февраля, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 24 февраля, турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкая «Альба» одержала победу в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с сербской «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 87:72. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 24 очка. В составе «Црвены Звезды» 14 очков набрал Филип Петрушев.

Ещё в одном матче игрового дня турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) на стадионе «Астробаль» и завершилась победой гостей паркета со счётом 90:89. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 20 очков. В составе АСВЕЛа 20 очков набрал Нандо де Коло.

В другом матче игрового дня итальянский «Виртус» оказался сильнее испанской «Басконии». Встреча прошла в Болонье (Италия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 88:83. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Милош Теодосич, набравший 17 очков. В составе гостей 25 баллов набрал Рокас Гедрайтис.

Ещё одном матче дня греческий «Олимпиакос» обыграл испанскую «Валенсию». Встреча прошла в Валенсии (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 92:85. В составе победителей отличился Клемен Препелич, набравший 21 очко. У «Валенсии» 22 очка набрал Костас Папаниколау.

В заключительном матче игрового дня испанская «Барселона» одержала победу над «Монако». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томаш Саторански, набравший 15 очков. В составе «Монако» 14 очков набрал Майк Джеймс.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
24 февраля 2023, пятница. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
72 : 87
Альба
Берлин, Германия
Црвена Звезда: Петрушев - 14, Недович - 11, Вильдоса - 10, Иванович - 9, Митрович - 8, Добрич - 7, Бентил - 5, Лазаревич - 4, Кузмич - 2, Маркович - 2, Лазич, Мартин
Альба: Ло - 24, Олинде - 13, Прочида - 11, Ветцель - 9, Тиман - 9, Ламмерс - 8, Смит - 8, Маттиссек - 3, Сикма - 2, Блатт, Кумадже, Шнайдер
Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
24 февраля 2023, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
89 : 90
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
АСВЕЛ: де Коло - 20, Фалл - 15, Обасоан - 9, Пон - 8, Бост - 7, Дьо - 7, Мэтьюс - 7, Тайус - 7, Рисашер - 5, Лайти - 4
Анадолу Эфес: Клайберн - 20, Ларкин - 16, Брайант - 14, Бьёбуа - 12, Пляйсс - 9, Жижич - 8, М'Байе - 8, Данстон - 2, Синглтон - 1, Арна, Гази, Тунджер
Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
24 февраля 2023, пятница. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
88 : 83
Баскония
Витория, Испания
Виртус Болонья: Теодосич - 17, Белинелли - 15, Шенгелия - 12, Абасс - 10, Хэкетт - 9, Лундберг - 6, Джайте - 5, Оджелей - 5, Бако - 4, Пайола - 3, Мики - 2, Уимс
Баскония: Гедрайтис - 25, Томпсон - 15, Хоммс - 15, Ховард - 10, Костелло - 7, Котсар - 4, Маринкович - 4, Диес - 3, Куруц, Райэсте, Хайдеггер, Эноч
Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
24 февраля 2023, пятница. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
85 : 92
Олимпиакос
Пирей, Греция
Валенсия: Препелич - 21, Уэбб III - 14, Харпер - 11, Дублевич - 9, Клавер - 8, Радебо - 7, Риверо - 6, Джонс - 5, Александер - 2, Лопес-Аростеги - 2, Прадилья, Эванс
Олимпиакос: Папаниколау - 22, Везенков - 20, Уолкап - 13, Маккиссик - 11, Слукас - 10, Канаан - 7, Фалль - 5, Блэк - 4, Боломбой, Ларенцакис, Лунцис, Питерс
Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
24 февраля 2023, пятница. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
80 : 70
Монако
Монако, Монако
Барселона: Саторански - 15, Веселы - 12, Хиггинс - 12, Абринес - 9, Калинич - 8, Миротич - 7, Йокубайтис - 5, Лапровиттола - 5, Шанлы - 5, Тоби - 2, Курич, Ннаджи
Монако: Джеймс - 14, Диалло - 13, Лойд - 13, Окобо - 9, Браун - 6, Холл - 6, Мотеюнас - 5, Блоссомгейм - 4, Монеке, Стразель, Уаттара
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023