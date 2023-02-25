«Чикаго» разгромил «Бруклин», Зак Лавин набрал 32 очка

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 131:87.

Самым результативным игроком хозяев стал американский защитник Зак Лавин. На его счету 32 очка, шесть подборов и две передачи. Дабл-даблом отметился черногорский центровой Никола Вучевич: 13 очков и 10 подборов. Также можно выделить неплохую игру звёздного форварда «Буллз» Демара Дерозана. В его активе 17 очков, четыре подбора и четыре ассиста. У гостей самым полезным игроком оказался молодой защитник Кэмерон Томас. Со скамейки он набрал 22 очка. Также со скамейки «Нетс» показал хорошую игру Сет Карри. Он набрал 19 очков.