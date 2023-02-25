«Чикаго» разгромил «Бруклин», Зак Лавин набрал 32 очка
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 131:87.
Самым результативным игроком хозяев стал американский защитник Зак Лавин. На его счету 32 очка, шесть подборов и две передачи. Дабл-даблом отметился черногорский центровой Никола Вучевич: 13 очков и 10 подборов. Также можно выделить неплохую игру звёздного форварда «Буллз» Демара Дерозана. В его активе 17 очков, четыре подбора и четыре ассиста. У гостей самым полезным игроком оказался молодой защитник Кэмерон Томас. Со скамейки он набрал 22 очка. Также со скамейки «Нетс» показал хорошую игру Сет Карри. Он набрал 19 очков.
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
131 : 87
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Лавин - 32, Дерозан - 17, Уильямс - 17, Вучевич - 13, Драммонд - 13, Терри - 11, Беверли - 8, Досунму - 7, Уайт - 5, Карузо - 4, Тэйлор - 4, Болл, Горан Драгич, Грин, Джонс, Джонс, Симонович
Бруклин Нетс: Томас - 22, Карри - 19, Бриджес - 13, Джонсон - 10, Клэкстон - 7, Харрис - 5, Ватанабэ - 3, Динвидди - 2, О'Нил - 2, Финни-Смит - 2, Шарп - 2, Дюк, Миллз, Самнер, Симмонс, Смит
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