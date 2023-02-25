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Яннис Адетокунбо получил травму во время матча. Видео

Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (128:99) получил повреждение.

В концовке первой четверти Адетокунбо при игре спиной к кольцу травмировал правое колено. Форвард был вынужден досрочно завершить встречу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 31,3 очка, 12 подборов и 5,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых – 27.

«Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 42 победами при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Финикс Санз» на своей площадке 26 февраля (21:00 мск).