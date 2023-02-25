Бывший MVP входит в сферу интересов «Финикса»
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Руководство «Финикс Санз» проявляет активный интерес к разыгрывающему «Нью-Йорк Никс» Деррику Роузу, который может договориться с нынешней командой о выкупе контракта. Об этом сообщает Bleacher Report.
Действующий контракт 34-летнего Роуза рассчитан до конца сезона-2023/2024 (опция команды на $ 15,59 млн). В сезоне-2022/2023 баскетболист заработает $ 14,52 млн.
В нынешнем сезоне Роуз принял участие в 26 матчах, набирая в среднем 5,8 очка, 1,8 передачи и 1,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,4, трёхочковых – 31,7.
«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 33 победами при 28 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Милуоки Бакс» на выезде 26 февраля (21:00 мск).
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