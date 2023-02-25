Шей Гилджес-Александер пропустил матч с «Финиксом» из-за травмы

Звёздный разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер не принял участия в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (115:124) из-за травмы лодыжки.
Как сообщает официальный сайт лиги, Гилджес-Александер травмировался во время игры с «Ютой Джаз» (119:120 ОТ), которая состоялась вчера, 24 февраля. Отмечается, что баскетболист пропустит следующую встречу.
В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 54 матчах, набирая в среднем 31 очко, 5,7 передачи и 4,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50,7, трёхочковых – 33,8.
«Оклахома-Сити Тандер» занимает 11-е место в Западной конференции с 28 победами при 31 поражении. Следующую игру «Тандер» проведут с «Сакраменто Кингз» на своей площадке 27 февраля (3:00 мск).
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