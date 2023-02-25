Малик Монк сравнял счёт в матче с «Клипперс» за секунду до конца основного времени. Видео
Поделиться
Атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Малик Монк во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» (176:175 ОТ) стал автором важного попадания.
Монк за три секунды до конца основного времени совершил удачный трёхочковый бросок, который сделал счёт в игре 153:153. После чего у игроков «Клипперс» осталась всегда одна секунда на ответную атаку, которая не увенчалась успехом.
Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Примечательно, что во время встречи было два овертайма, а Монк, в свою очередь, записал на свой счёт 45 очков, став самым результативным игроком матча. Защитник также добавил в свой актив шесть передач и два подбора.
Комментарии
- 25 февраля 2023
-
12:01
-
11:41
-
11:31
-
11:19
-
10:42
-
10:17
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:31
-
08:38
-
08:32
-
06:26
-
06:06
-
06:00
-
00:46
-
00:44
-
00:06
- 24 февраля 2023
-
23:58
-
22:55
-
22:48
-
21:50
-
20:24
-
19:58
-
18:55
-
18:46
-
17:51
-
17:26
-
16:54
-
16:40
-
15:29
-
14:30
-
14:21
-
13:26
-
13:17
Партнерский контент