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Малик Монк сравнял счёт в матче с «Клипперс» за секунду до конца основного времени. Видео

Малик Монк сравнял счёт в матче с «Клипперс» за секунду до конца основного времени. Видео
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Атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Малик Монк во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» (176:175 ОТ) стал автором важного попадания.

Монк за три секунды до конца основного времени совершил удачный трёхочковый бросок, который сделал счёт в игре 153:153. После чего у игроков «Клипперс» осталась всегда одна секунда на ответную атаку, которая не увенчалась успехом.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что во время встречи было два овертайма, а Монк, в свою очередь, записал на свой счёт 45 очков, став самым результативным игроком матча. Защитник также добавил в свой актив шесть передач и два подбора.

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