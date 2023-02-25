«Я прям горел желанием». Клэй Томпсон оценил своё выступление в матче с «Хьюстоном»

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал своё выступление в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс» (116:101), в котором он реализовал 12 трёхочковых бросков.

«Я прям горел желанием попасть эти 12 «трёшек». В таком случае я бы смог обойти Стефена [Карри]», – заявил Томпсон в послематчевом интервью.

Таким образом 33-летний баскетболист обошёл Стефена Карри по количеству игр за карьеру как минимум с 12 попаданиями из-за дуги. На счету Томпсона теперь три подобные встречи, у Карри – две. Примечательно, что Клэй также стал первым игроком в истории лиги, проведшим за «регулярку» два матча с 12+ трёхочковыми.

«Голден Стэйт Уорриорз» занимает девятое место в Западной конференции с 30 победами при 30 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз» на своей площадке 27 февраля (3:30 мск).