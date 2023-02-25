Чемпион данк-контекста Мэк Маккланг рассказал о своих планах на будущее

Чемпион конкурса по броскам сверху, разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Мэк Маккланг, выступающий на данный момент в Лиге развития Национальной баскетбольной ассоциации, рассказал о своих планах.
«Моя цель – играть в НБА на постоянной основе. Я хочу оказывать влияние. Конечно, я понимаю, какие аспекты игры мне следует улучшить, но рассчитываю, что в НБА заметят мой настрой», – приводит слова Маккланга Sixers Wire.
В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист в Лиге развития принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 18,2 очка, 5,2 передачи и 2,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 55,1, трёхочковых – 45,6.
«Филадельфия Сиксерс» занимает третье место в Восточной конференции с 39 победами при 19 поражениях. Следующую игру «Сиксерс» проведут с «Бостон Селтикс» на своей площадке 26 февраля (4:30 мск).
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