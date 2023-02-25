Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эртель — об отстранении из сборной: какой смысл в наказании за выступления в России?

Эртель — об отстранении из сборной: какой смысл в наказании за выступления в России?
Комментарии

Баскетболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной Франции Томас Эртель заявил, что он готов вернуться в национальную команду, от выступлений за которую он был отстранён из-за переезда в Россию.

«Носить майку сборной — всегда большая честь. Я не понимаю цели данного решения. Не думаю, что есть смысл наказывать кого-то за выступления в российском клубе», — приводит слова Томаса Эртеля L'Equipe.

Перед Евробаскетом-2022, который прошёл в сентябре, Французская федерация баскетбола обязала всех игроков подписать специальные соглашения, запрещающие им играть за клубы из России. Эртель после окончания турнира подписал контракт с «Зенитом». В связи с этим Томас был отстранён от выступлений за национальную команду.

Отрёкся от сборной Франции ради «Зенита». Противоречивая история Томаса Эртеля Отрёкся от сборной Франции ради «Зенита». Противоречивая история Томаса Эртеля
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023