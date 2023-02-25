Стали известны сроки восстановления Томаса Эртеля

Игрок «Зенита», французский разыгрывающий Томас Эртель пропустит около месяца из-за травмы колена, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Известно, что Эртель не примет участия в «Финале четырёх» Кубка России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 17 по 19 марта.
Напомним, Эртель получил травму в матче регулярного чемпионата с «Нижним Новгородом» (70:79), состоявшемся 13 февраля.
Ранее сообщалось, что у Эртеля диагностирован тендинит колена. Из-за травмы он пропустил Матч звёзд Единой лиги ВТБ.
В данный момент после 26 игр санкт-петербургский «Зенит» занимает третье место в чемпионате, уступая казанскому УНИКСу и московскому ЦСКА пять и восемь очков соответственно. Свой следующий матч команда Хавьера Паскуаля проведёт 26 февраля и встретится с УНИКСом, начало встречи – в 17:00 мск.
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