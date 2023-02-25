Тренер «Сакраменто» — о рекордном счёте в матче с «Клипперс»: я начал принимать аспирин

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Майк Браун прокомментировал результат матча с «Лос-Анджелес Клипперс».
Напомним, встреча команд состоялась сегодня, 25 февраля, и завершилась со счётом 176:175 (OT) в пользу «Сакраменто», ставшим вторым результатом в истории лиги по числу очков за игру.
«Я начал принимать детский аспирин, как и мой отец. И я делаю это ежедневно. После такого матча мне придётся принимать по две таблетки. А затем по три. Не думаю, что мой лечащий врач был бы этому рад. Надеюсь, что дальше счёт не будет таким большим и мы продолжим побеждать с большей разницей», – сказал Браун в интервью на послематчевой пресс-конференции.
Ранее Расселл Уэстбрук прокомментировал свой дебютный матч за «Клипперс».
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