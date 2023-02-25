Тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Док Риверс назвал самого талантливого игрока, с которым ему приходилось работать.

«Джоэл Эмбиид – самый талантливый игрок, которого я когда-либо тренировал, а я тренировал по-настоящему хороших игроков. Гарнетт был особенным. Но Джоэл изменился. Ещё два года назад я не знал, справится ли он ментально с низкой результативностью, и я не знал, справится ли он со всем остальным. Теперь он делает больше», – сказал Риверс в интервью John Kincade Show.

Ранее официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата, где Эмбиид вошёл в топ-3.