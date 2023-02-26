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«Мемфис» разгромил «Денвер», Джа Морант набрал 23 очка

«Мемфис» разгромил «Денвер», Джа Морант набрал 23 очка
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:94.

Самым результативным игроком хозяев стал американский звёздный разыгрывающий Джа Морант. На его счету 23 очка, семь подборов и четыре ассиста. Также надо отметить игру сменщика Моранта Тайаса Джонса. Со скамейки он набрал 17 очков, два подбора и пять результативных передач. Неудачную игру показали игроки «Денвера»: самым результативным игроком стал двукратный МВП НБА сербский центровой Никола Йокич: 15 очков, 13 подборов и три передачи.

Таким образом, «Денвер» прерывает свою серию из четырёх побед кряду. Для «Мемфиса» же эта победа стала четвёртой за последние семь игр.

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 94
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Морант - 23, Джонс - 17, Брукс - 12, Кеннард - 12, Тиллман - 12, Бейн - 10, Кларк - 8, Джексон - 7, Альдама - 5, Кончар - 2, Лофтон Мл. - 2, Чендлер - 2, Адамс, Ларэвиа, Родди, Уильямс, Уильямс Мл.
Денвер Наггетс: Йокич - 15, Грин - 12, Браун - 11, Колдуэлл-Поуп - 11, Браун - 8, Джексон - 8, Маррей - 8, Уайт - 7, Портер - 5, Уотсон - 3, Брайант - 2, Смит - 2, Чанчар - 2, Гиллеспи, Гордон, Джордан, Ннаджи
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