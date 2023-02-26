«Мемфис» разгромил «Денвер», Джа Морант набрал 23 очка

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:94.
Самым результативным игроком хозяев стал американский звёздный разыгрывающий Джа Морант. На его счету 23 очка, семь подборов и четыре ассиста. Также надо отметить игру сменщика Моранта Тайаса Джонса. Со скамейки он набрал 17 очков, два подбора и пять результативных передач. Неудачную игру показали игроки «Денвера»: самым результативным игроком стал двукратный МВП НБА сербский центровой Никола Йокич: 15 очков, 13 подборов и три передачи.
Таким образом, «Денвер» прерывает свою серию из четырёх побед кряду. Для «Мемфиса» же эта победа стала четвёртой за последние семь игр.
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