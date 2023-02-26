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Кевин Лав набрал первые очки с игры в составе «Майами». Видео

Тяжелый форвард «Майами Хит» Кевин Лав в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Шарлотт Хорнетс» (103:108) набрал первые очки в составе флоридского клуба.

В середи первой четверти Лав получил передачу от разыгрывающего Гэйба Винсента, после чего совершил удачный бросок из-за дуги. Баскетболист закончил встречу с 13 очками, 13 подборами и 2 передачами.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 34-летний игрок принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 8,4 очка, семь подборов и 1,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,3, трёхочковых – 34,6.

«Майами Хит» занимает седьмое место в Восточной конференции с 32 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Хит» проведут с «Филадельфией Сиксерс» на выезде 28 февраля (3:00 мск).