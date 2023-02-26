Кевин Лав набрал первые очки с игры в составе «Майами». Видео

Тяжелый форвард «Майами Хит» Кевин Лав в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Шарлотт Хорнетс» (103:108) набрал первые очки в составе флоридского клуба.
В середи первой четверти Лав получил передачу от разыгрывающего Гэйба Винсента, после чего совершил удачный бросок из-за дуги. Баскетболист закончил встречу с 13 очками, 13 подборами и 2 передачами.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 34-летний игрок принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 8,4 очка, семь подборов и 1,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,3, трёхочковых – 34,6.
«Майами Хит» занимает седьмое место в Восточной конференции с 32 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Хит» проведут с «Филадельфией Сиксерс» на выезде 28 февраля (3:00 мск).
- 26 февраля 2023
-
10:59
-
10:20
-
10:04
-
09:36
-
09:10
-
09:01
-
07:24
-
07:10
-
06:12
- 25 февраля 2023
-
23:08
-
22:48
-
21:35
-
20:58
-
20:05
-
19:57
-
18:59
-
18:06
-
17:42
-
16:57
-
15:36
-
14:37
-
14:29
-
14:09
-
13:57
-
13:35
-
13:25
-
12:44
-
12:15
-
12:01
-
11:41
-
11:31
-
11:19
-
10:42
-
10:17
-
10:00