Эксперт – о матче «Филадельфия» – «Бостон»: репетиция финала Восточной конференции

Известный эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал итоги матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфии Сиксерс» с «Бостон Селтикс» (107:110).
«Джейсон Тейтум провёл отличный матч, великолепная результативность – вплоть до решающего трёхочкового попадания. Но что потом сотворил Джоэл Эмбиид! Что за игра! Это определённо репетиция финала Восточной конференции», – написал Бэйлесс в соцсетях.
Напомним, лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал автором победного трёхочкового броска. За три секунды до конца основного времени игрок получил передачу от защитника Маркуса Смарта. Форвард совершил удачный бросок из-за дуги. У «Филадельфии» оставались 1,3 секунды на заключительную атаку.
Отметим, что центровой Джоэл Эмбиид совершил бросок со своей половины и попал в корзину, однако попытка была совершена после истечения основного времени. Таким образом встреча не была переведена в овертайм.
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