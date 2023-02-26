Джру Холидэй прокомментировал травму Янниса Адетокунбо

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Джру Холидэй отреагировал на повреждение звёздного тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо, полученного во время вчерашнего матча с «Майами Хит» (128:99).
«Иногда его нужно остановить, позволить ему успокоиться и дать понять, что мы занимаем второе место на Востоке. Я прекрасно понимаю, что он не может стоять на месте и хочет играть в каждом матче», – приводит слова Холидэя ESPN.
В нынешнем сезоне 28-летний Адетокунбо принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 31,3 очка, 12 подборов и 5,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых – 27.
«Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 42 победами при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Финикс Санз» на своей площадке 26 февраля (21:00 мск).
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