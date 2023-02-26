Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Деррик Роуз отреагировал на слухи по поводу возможного ухода из «Нью-Йорка»

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз прокомментировал слухи по поводу возможного выкупа контракта с нью-йоркской командой, а также последующего перехода в «Финикс Санз».

«Слухи? Вы что-то слышали? Вообще не думаю о посторонних вещах, занимаюсь своим восстановлением. Я постоянно на связи с Томом Тибодо (главный тренер. – Прим. «Чемпионата») и Леоном Роузом (генменеджер. – Прим. «Чемпионата») – на данном этапе мы не обсуждаем потенциальный выкуп контракта», – цитирует Роуза New York Post.

Действующий контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 (опция команды на $ 15,59 млн). В сезоне-2022/2023 игрок заработает $ 14,52 млн.

Новость по теме Бывший MVP входит в сферу интересов «Финикса»

В нынешнем сезоне Роуз принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 5,6 очка, делая 1,7 передачи и 1,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 38,4, трёхочковых – 30,2.