Рики Рубио раскритиковал игру «Кливленда»

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Рики Рубио прокомментировал выступление огайской команды во второй половине регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мы не можем проводить один матч крайне удачно, а затем с совершенно противоложным настроением начинать другую игру. Это недопустимо, особенно на текущем этапе чемпионата», – приводит слова Рубио Cleveland Plain Dealer.

В нынешнем сезоне 32-летний баскетболист принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 5,5 очка, 3,7 передачи и 2,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 32,5, трёхочковых – 27,7.

«Кливленд Кавальерс» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 38 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Кавальерс» проведут с «Торонто Рэпторс» на своей площадке 27 февраля (2:00 мск).