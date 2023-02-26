Майк Мэлоун: когда я сравниваю Леброна Джеймса и Йокича, люди думают, что я сумасшедший

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун сравнил своего подопечного, центрового Николу Йокича со звёздным лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Когда я сравниваю их, люди думают, что я сумасшедший. Но я ведь был ассистентом в команде Леброна на протяжении пяти лет, поэтому могу провести сравнение. Что объединяет Леброна Джеймса и Николу Йокича? Баскетбольный интеллект.

Они отлично читают игру, могут предсказывать события на площадке до того, как они произойдут. Более того, ещё они делают своих партнёров по команде лучше. Правда, один из них атлетичного телосложения, а другой – нет», – заявил Мэлоун в эфире SiriusXM NBA Radio.

Ранее наставник «Денвера» поделился мнением о Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона.