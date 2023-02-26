«Зенит» на выезде обыграл УНИКС

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Счёт встречи 80:69 в пользу гостей.

Стоит отметить, что «Зенит» с первых же минут вышел вперёд и наращивал преимущество в каждой из первых трёх четвертей. Лишь в заключительной десятиминутке хозяева сумели сократить отставание, которое в какой-то момент достигло отметки в 21 очко.

Самым результативным игроком встречи стал Калеб Хомсли, на счету которого 16 очков. В составе казанской команды наилучшую результативность продемонстрировал Ненад Дмитриевич — 13 очков.

Следующий матч УНИКС проведёт 2 марта на выезде с ЦСКА. «Зенит» в этот же день дома встретится с «Пари Нижний Новгород».