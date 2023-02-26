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«Зенит» на выезде обыграл УНИКС

«Зенит» на выезде обыграл УНИКС
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Счёт встречи 80:69 в пользу гостей.

Стоит отметить, что «Зенит» с первых же минут вышел вперёд и наращивал преимущество в каждой из первых трёх четвертей. Лишь в заключительной десятиминутке хозяева сумели сократить отставание, которое в какой-то момент достигло отметки в 21 очко.

Самым результативным игроком встречи стал Калеб Хомсли, на счету которого 16 очков. В составе казанской команды наилучшую результативность продемонстрировал Ненад Дмитриевич — 13 очков.

Следующий матч УНИКС проведёт 2 марта на выезде с ЦСКА. «Зенит» в этот же день дома встретится с «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ. Группа А
26 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
69 : 80
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
УНИКС: Димитриевич - 13, Лабери - 12, Мэйкон - 12, Рейнольдс - 10, Жбанов - 8, М. Кулагин - 6, Браун - 2, Воронцевич - 2, Зайцев - 2, Хантер - 2, Забелин, Одиноков
Зенит: Хомсли - 16, Фрейзер - 12, Д. Кулагин - 9, Томпкинс - 9, Фридзон - 9, Клименко - 7, Хэмм - 7, Морман - 6, Карасёв - 3, Торопов - 2, Вольхин, Топтунов
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