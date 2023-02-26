Перасович: «Зенит» был лучше нас от начала и до конца матча

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу поражения в матче с «Зенитом» (60:89).

«Поздравляю «Зенит» с победой. Они были лучше от начала и до конца матча. На протяжении всех 40 минут у нас не было ни шанса остаться в игре. В первой половине мы много ошибались и не защищались так, как планировали. После большого перерыва улучшили оборону, однако к тому моменту уже было упущено слишком многое.

Иногда бывает так, что даже при большом желании не всё получается. Сегодня соперник показал отличный процент реализации трёхочковых. Они постоянно находили своих снайперов в выгодных позициях. Мы же, напротив, промазали множество открытых бросков, что обычно нам несвойственно. Ещё один показатель качественной игры гостей – 22 результативные передачи против 10 у нас. Но что случилось, то случилось. Я предпочитаю не искать оправданий. Мы извлечём урок и приложим все силы, чтобы в следующий раз сыграть лучше», – приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.