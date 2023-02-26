Баркли: я не верю, что Вембаньяма приедет в НБА и начнёт доминировать
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Известный телевизионный эксперт Чарльз Баркли высказался по поводу претендента на первый номер драфта НБА — 2023 Виктора Вембаньямы.
«Я не могу оставаться спокойным потому, что он доминирует в Европе. Он собирается попасть в НБА и доминировать. Я просто не верю в это», — приводит слова Баркли Fadeaway World.
Прошлым летом француз подписал трёхлетний контракт с АСВЕЛом, но травмы и нехватка игрового времени не позволили ему полностью раскрыть потенциал на самом высоком европейском уровне. В 13 матчах Евролиги талантливый центровой в среднем набирал 6,5 очка, совершал 3,8 подбора и делал 1,9 блок-шота за 17,5 минуты на площадке.
В нынешнем сезоне 18-летний баскетболист выступает в «Метрополитане».
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