«Милуоки» вырвал победу в домашнем матче с «Финиксом»
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На «Файсерв-форум» завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Финикс Санз». Счёт встречи — 104:101 в пользу хозяев.
Команды вплоть до последней минуты поочередно менялись в роли лидера. При счёте 100:100 чуть меньше чем за минуту до финальной сирены своим шансом у кольца воспользовался Брук Лопес, после чего хозяева уже не упустили преимущество.
Самым результативным игроком встречи стал Джру Холидэй, который записал в свой актив 33 очка. В составе «Финикса» наилучшую результативность продемонстрировал Девин Букер — 24 очка.
Следующий матч «Милуоки» проведёт 1 марта на выезде с «Бруклин Нетс». «Финикс» 2 марта проведёт гостевую встречу с «Шарлотт Хорнетс».
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
104 : 101
Финикс Санз
Финикс
Милуоки Бакс: Холидэй - 33, Лопес - 22, Миддлтон - 11, Портис - 10, Аллен - 8, Краудер - 7, Картер - 6, Инглс - 4, Леонард - 3, Адетокунбо, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Коннотон, Мамукелашвили, Мэттьюз
Финикс Санз: Букер - 24, Эйтон - 22, Пол - 18, Окоги - 11, Ландейл - 7, Росс - 7, Уэйнрайт - 5, Крэйг - 3, Ли - 2, Пэйн - 2, Базли, Бийомбо, Дюрант, Ли, Уоррен, Шамет
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