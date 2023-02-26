«Милуоки» вырвал победу в домашнем матче с «Финиксом»

На «Файсерв-форум» завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Финикс Санз». Счёт встречи — 104:101 в пользу хозяев.

Команды вплоть до последней минуты поочередно менялись в роли лидера. При счёте 100:100 чуть меньше чем за минуту до финальной сирены своим шансом у кольца воспользовался Брук Лопес, после чего хозяева уже не упустили преимущество.

Самым результативным игроком встречи стал Джру Холидэй, который записал в свой актив 33 очка. В составе «Финикса» наилучшую результативность продемонстрировал Девин Букер — 24 очка.

Следующий матч «Милуоки» проведёт 1 марта на выезде с «Бруклин Нетс». «Финикс» 2 марта проведёт гостевую встречу с «Шарлотт Хорнетс».