71 очко Дэмьена Лилларда помогло «Портленду» одолеть «Хьюстон»
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 131:114.
Самым результативным игроком у «Портленда» стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, заработавший 71 очко, шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского форварда Джерами Гранта, который набрал 13 очков, пять подборов и одну передачу. Лучшим по результативности у гостей стал американец Дже'Шон Тэйт. На его счету 17 очков, два подбора и столько же передач. Также отметим турецкого центрового Апперена Шенгюна, который заработал дабл-дабл: 17 очков, десять подборов и пять передач.
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2023, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
131 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 71, Грант - 13, Литтл - 11, Ойбанкс - 9, Тибулл - 8, Реддиш - 7, Уотфорд - 6, Шарп - 4, Уокер - 2, Арчидиаконоу, Баджи, Батлер, Джонсон, Нокс, Нуркич, Саймонс, Уинслоу
Хьюстон Рокетс: Тэйт - 17, Шенгюн - 17, Никс - 16, Исон - 15, Мартин - 14, Вашингтон Мл. - 10, Марьянович - 10, Смит II - 9, Гаруба - 3, Кристофер - 3, Грин, Дэйс, Камински, Портер, Хаджинс
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