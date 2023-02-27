71 очко Дэмьена Лилларда помогло «Портленду» одолеть «Хьюстон»

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 131:114.

Самым результативным игроком у «Портленда» стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, заработавший 71 очко, шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского форварда Джерами Гранта, который набрал 13 очков, пять подборов и одну передачу. Лучшим по результативности у гостей стал американец Дже'Шон Тэйт. На его счету 17 очков, два подбора и столько же передач. Также отметим турецкого центрового Апперена Шенгюна, который заработал дабл-дабл: 17 очков, десять подборов и пять передач.