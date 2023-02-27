Бриттни Грайнер посетила церемонию вручения престижной американской премии. Фото

Известная американская баскетболистка Бриттни Грайнер посетила церемонию вручения наград NAACP Image Awards, которая состоялась на прошлой неделе. Премия присуждается за заслуги цветного населения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы в течение года.

Фото: Leon Bennett/Getty Images

Напомним, Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России Грайнер приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала.

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