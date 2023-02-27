Бриттни Грайнер посетила церемонию вручения престижной американской премии. Фото
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Известная американская баскетболистка Бриттни Грайнер посетила церемонию вручения наград NAACP Image Awards, которая состоялась на прошлой неделе. Премия присуждается за заслуги цветного населения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы в течение года.
Фото: Leon Bennett/Getty Images
Напомним, Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России Грайнер приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала.
Надзирательницы колонии попросили баскетболистку Бриттни Грайнер приезжать ещё:
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