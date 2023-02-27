Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бриттни Грайнер посетила церемонию вручения престижной американской премии. Фото

Бриттни Грайнер посетила церемонию вручения престижной американской премии. Фото
Комментарии

Известная американская баскетболистка Бриттни Грайнер посетила церемонию вручения наград NAACP Image Awards, которая состоялась на прошлой неделе. Премия присуждается за заслуги цветного населения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы в течение года.

Фото: Leon Bennett/Getty Images

Напомним, Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России Грайнер приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала.

Надзирательницы колонии попросили баскетболистку Бриттни Грайнер приезжать ещё:

«Не заслужила!» Грайнер пришлось замолчать после возвращения в США «Не заслужила!» Грайнер пришлось замолчать после возвращения в США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023