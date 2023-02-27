Гомельский: УНИКС отлично укомплектован. У них очень сильный тренер

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу УНИКСа, который в последнее время показывает нестабильную игру, чередуя победы с поражениями.
«УНИКС отлично укомплектован. Очень сильный тренер. На втором этапе Единой лиги ВТБ сложные игры идут подряд. К такому графику сложно привыкнуть. Именно по этой причине мотивация становится важной составляющей успеха команды. Почему в матче с «Зенитом» мотивация ряда игроков УНИКСа была недостаточной, знает (а может быть, и не знает) только тренер Перасович.
Насколько важна роль помощников главного тренера и сколько их необходимо в современном баскетболе? Важно не количество помощников, а их качество и степень доверия главного тренера к своим ассистентам. Обычно в тренерском штабе распределением ролей руководит главный тренер. Но специалисты по защите, нападению и индивидуальному развитию игроков должны быть», — написал Гомельский на своём сайте.
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