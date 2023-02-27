Лукич подвёл итоги двух товарищеских матчей сборной России в Белграде

Главный тренер национальной команды России по баскетболу Зоран Лукич высказался по поводу итогов сборов и двух товарищеских матчей в Белграде (Сербия).

«Мы максимально использовали возможность посмотреть большую группу игроков. И на этом был сделан главный акцент. Я очень рад, что на просмотровом сборе было несколько игроков, которые в ближайшем будущем получат вызовы на основной сбор. Здорово, что у нас появились варианты с международными товарищескими играми. И мы очень хорошо их использовали.

Если бы была ещё одна игра, полетело бы больше игроков. У нас был вариант с матчем со сборной Сербии между играми с клубами, но по понятным причинам было принято решение его не проводить.

Мы уже сейчас начинаем работу над организацией летнего сбора, изучаем возможные варианты для товарищеских игр», — приводит слова Лукича пресс-служба РФБ.