Лукич подвёл итоги двух товарищеских матчей сборной России в Белграде

Главный тренер национальной команды России по баскетболу Зоран Лукич высказался по поводу итогов сборов и двух товарищеских матчей в Белграде (Сербия).
«Мы максимально использовали возможность посмотреть большую группу игроков. И на этом был сделан главный акцент. Я очень рад, что на просмотровом сборе было несколько игроков, которые в ближайшем будущем получат вызовы на основной сбор. Здорово, что у нас появились варианты с международными товарищескими играми. И мы очень хорошо их использовали.
Если бы была ещё одна игра, полетело бы больше игроков. У нас был вариант с матчем со сборной Сербии между играми с клубами, но по понятным причинам было принято решение его не проводить.
Мы уже сейчас начинаем работу над организацией летнего сбора, изучаем возможные варианты для товарищеских игр», — приводит слова Лукича пресс-служба РФБ.
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