Тайрон Лю объяснил, почему Расселл Уэстбрук не доиграл матч с «Денвером»

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (124:134 ОТ) прокомментировал решение не выпускать разыгрывающего Расселла Уэстбрука в концовке встречи.
«Я чувствовал, что команда уловила хороший ритм и хочет довести дело до конца. Конечно, я бы мог больше задействовать Расселла», – приводит слова Лю обозреватель Los Angeles Times Эндрю Грейф.
Отметим, что 34-летний баскетболист не вышел на площадку в четвёртой четверти и овертайме. Уэстбрук закончил игру с 17 очками, пятью подборами и четырьмя передачами за 25 минут, проведённых на площадке.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятое место в Западной конференции с 33 победами при 30 поражениях. Следующую встречу «парусники» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз» на своей площадке 1 марта (6:00 мск).
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