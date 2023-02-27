Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Самое близкое к Иисусу существо». Андре Игуодала — о Стефене Карри

Лёгкий форвард, многолетний ветеран «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала высоко оценил одноклубника, звёздного разыгрывающего Стефена Карри, сравнив его с Иисусом Христом.

«Возможно, я встретил самое близкое к Иисусу Христу существо. И это Стефен Карри», – сказал Игуодала в эфире подкаста Club Shay Shay.

Отметим, что 39-летний форвард был частью последних четырёх чемпионских составов калифорнийского клуба. В 2015 году баскетболист был признан MVP финальной серии.

В нынешнем сезоне Игуодала принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 2,3 очка, 2,3 подбора и 1,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 75, трёхочковых – 50.

«Голден Стэйт Уорриорз» занимает седьмое место в Западной конференции с 31 победой при 30 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке 1 марта (6:00 мск).