«Лейкерс» опасаются, что Леброн Джеймс выбыл на длительный срок из-за травмы

«Лос-Анджелес Лейкерс», опасаются, что они останутся без Леброна Джеймса в течение длительного периода времени после того, как он получил травму правой ноги в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (111:108), сообщает инсайдер Шамс Чарания в своём «твиттере».

Отмечается, Джеймс получит несколько мнений по поводу травмы и «Лейкерс» готовы к тому, что он пропустит «несколько недель».

Напомним, в матче с «Далласом» Джеймс отметился 26 очками, восемью подборами, тремя передачами и одним блок-шотом за 37 минут, проведённых на площадке. Баскетболист реализовал 10 бросков из 23 попыток. После игры форвард хромал, когда покидал арену.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1, трёхочковых – 30,8.