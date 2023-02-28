Защитник «Самары»: у нас нет права на ошибку, но мы сами себя загнали в это положение

Защитник «Самары» Юрий Умрихин высказался по поводу предстоящей встречи с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ.

«У нас уже нет права на какую-либо ошибку, но мы сами загнали себя в такое положение, проиграв много «ненужных» матчей — и сейчас нам нужна только победа в каждом матче, чтобы выйти в плей-офф.

По сравнению с теми матчами, что мы играли до Нового года, у «Енисея» появились новые игроки — например, Суприм Ханна. Но вообще костяк команды играет вместе довольно долго: те же Герасимов, Балашов, Иван Викторов, Алексей Бабушкин два-три сезона играют вместе под руководством одного тренера, все очень хорошо друг друга знают и понимают — это, думаю, самый главный козырь «Енисея». А лидеры команды Анджело Уорнер и Орландо Коулмен — очень агрессивные игроки, заточенные на атаку и подбор в нападении. Нужно будет их остановить — и мы постараемся это сделать», — приводит слова Умрихина пресс-служба клуба.