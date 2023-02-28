Смогут ли «Лейкерс» выйти в плей-офф в нынешнем сезоне?

В Национальной баскетбольной ассоциации наступает развязка регулярного чемпионата. «Лос-Анджелес Лейкерс», выигравший чемпионат в 2020 году, на данный момент занимает лишь 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, однако в последних матча команда набрала ход и имеет реальные шансы на попадание в зону плей-ин и плей-офф.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: смогут ли «Лейкерс» выйти в плей-офф в нынешнем сезоне?